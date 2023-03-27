Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалий

Сьогодні, 27 березня, російські окупанти обстрілювали Нікопольський район за допомогою безпілотника. Внаслідок їх атак постраждав один мирний житель.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

“Сьогодні російська армія атакувала Нікопольський район. Обстріляла з БПЛА сам Нікополь та Марганецьку громаду. По останній вдарила дроном-камікадзе”, – розповів Лисак.

За його словами, через обстріл поранення отримав 51-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. При цьому окупанти пошкодили освітній заклад, приватний будинок та авто.

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