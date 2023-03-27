Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалий

Сьогодні 21:15
просмотров

Сьогодні, 27 березня, російські окупанти обстрілювали Нікопольський район за допомогою безпілотника. Внаслідок їх атак постраждав один мирний житель.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалий

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

“Сьогодні російська армія атакувала Нікопольський район. Обстріляла з БПЛА сам Нікополь та Марганецьку громаду. По останній вдарила дроном-камікадзе”, – розповів Лисак.

За його словами, через обстріл поранення отримав 51-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

При цьому окупанти пошкодили освітній заклад, приватний будинок та авто.

Читайте також:

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалийУкраїнська Новости Днепра про Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалийРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У передмісті Дніпра декілька вулиць залишаються без води увечері 27 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    У передмісті Дніпра декілька вулиць залишаються без води увечері 27 березня

    У передмісті Дніпра через аварії кілька вулиць залишилися без водопостачання…

    Ворожий снайпер застрелив тероборонівця із Кривого Рогу наступного дня після його дня народження
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Ворожий снайпер застрелив тероборонівця із Кривого Рогу наступного дня після його дня народження

    Минулого тижня під час виконання бойового завдання загинув мешканець Кривого…

    ЗСУ збили російський “Орлан-10” та знищили два пункти управління окупантів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    ЗСУ збили російський “Орлан-10” та знищили два пункти управління окупантів, – Генштаб

    Українські військові знищили два пункти управління окупантів та збили російський…

    Скільки коштують карасики: браконьєр з Дніпропетровщини сплатить штраф 212 кг риби
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Скільки коштують карасики: браконьєр з Дніпропетровщини сплатить штраф 212 кг риби

    Рибалка завдав збитків екосистемі Криворізького району більш, ніж на мільйон…

    Наверх