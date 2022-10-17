Россияне атаковали Украину ракетами, авиацией и дронами, — Генштаб

Сообщается, что россияне не оставляют попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Так, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области.
Под вражеский огонь попали районы более 25 населенных пунктов. Среди них — Киев, Запорожье; Казачья Лопань и Стрелечье Харьковской области; Красногоровка, Терны, Соледарь и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области; а также другие населенные пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.
Для ударов захватчики использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также иранские беспилотники Shahed-136.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Проводится плановая ротация подразделений Вооруженных сил Беларуси, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение дронов-камиказде с территории Беларуси.
На других направлениях россияне совершали обстрелы:
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов. Среди них — Большая Новоселка, Павловка, Ольговское и Малые Щербаки.
На Южнобужском направлении россияне осуществляют оборону ранее занятых рубежей и позиций. Обстреливаются объекты военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Генштаб также подтвердил нанесение ранений более 40 оккупантам в результате точечных ударов артиллерии в Мелитополе Запорожской области. Кроме того, в Бердянске был уничтожен склад боеприпасов. В населенном пункте Воскресенка — до 30 раненых врагов, в Васильевке — до 25 раненых. Число погибших, которое противник пытается скрыть, уточняется.
В Херсоне россияне вынуждены привлекать подразделения Росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города. Одновременно принимаются меры по вывозу коллаборантов и их семей в Крым.
Авиация Сил обороны в течение 17 октября суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса оккупантов. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили 25 вражеских Shahed-136.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два состава боеприпасов и другие военные цели россиян.
Читайте также:
Автор:
В понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной…
Жилой дом в Киеве, который россияне атаковали 17 октября с…
В Покрове Днепропетровской области мужчина жестоко убил 83-летнюю женщину и…
Если есть возможность, выберите другой путь!
В понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией.
Жилой дом в Киеве, который россияне атаковали 17 октября с помощью дронов-камикадзе, не подлежит восстановлению.
В Покрове Днепропетровской области мужчина жестоко убил 83-летнюю женщину и ограбил ее. Убийцу задержали.
Если есть возможность, выберите другой путь!
В Днепропетровской области разыскивают 34-летнего Толстика Александра.
Сегодня, 17 октября, примерно в 6:20 на улице Паникахи произошла авария.
Улицы Днепра таят в себе огромную историю. Узнать ее можно по зданиям в центре и на окраинах города. Но также есть та часть истории, которая была разрушена и о ней можно узнать только по фото.
Специалисты подсчитали, как продукты и услуги изменились в цене за сентябрь.
К сожалению, есть люди, которые не гнушаются ничем и зарабатывают даже на войне.
В закарпатском лесу пограничники задержали мужчин, пытавшихся сбежать в Словакию.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!