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Россияне атаковали Украину ракетами, авиацией и дронами, — Генштаб

Сегодня 20:30
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Российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов с РСЗО, а также атаковали Украину дронами-камикадзе 17 октября.

Новости Днепра про Россияне атаковали Украину ракетами, авиацией и дронами, - Генштаб

Сообщается, что россияне не оставляют попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Так, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области.

Под вражеский огонь попали районы более 25 населенных пунктов. Среди них — Киев, Запорожье; Казачья Лопань и Стрелечье Харьковской области; Красногоровка, Терны, Соледарь и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области; а также другие населенные пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.

Для ударов захватчики использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также иранские беспилотники Shahed-136.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Проводится плановая ротация подразделений Вооруженных сил Беларуси, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение дронов-камиказде с территории Беларуси.

На других направлениях россияне совершали обстрелы:

  • на Северском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Поповка и Ходино Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огурцово и Гатище;
  • на Краматорском направлении — из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Стельмаховка, Заречное, Киселевка, Терны и Ямполевка;
  • на Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики совершали обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов. Среди них — Большая Новоселка, Павловка, Ольговское и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении россияне осуществляют оборону ранее занятых рубежей и позиций. Обстреливаются объекты военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Генштаб также подтвердил нанесение ранений более 40 оккупантам в результате точечных ударов артиллерии в Мелитополе Запорожской области. Кроме того, в Бердянске был уничтожен склад боеприпасов. В населенном пункте Воскресенка — до 30 раненых врагов, в Васильевке — до 25 раненых. Число погибших, которое противник пытается скрыть, уточняется.

В Херсоне россияне вынуждены привлекать подразделения Росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города. Одновременно принимаются меры по вывозу коллаборантов и их семей в Крым.

Авиация Сил обороны в течение 17 октября суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса оккупантов. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили 25 вражеских Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два состава боеприпасов и другие военные цели россиян.

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Новости Днепра про Россияне атаковали Украину ракетами, авиацией и дронами, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне атаковали Украину ракетами, авиацией и дронами, - ГенштабРусский

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