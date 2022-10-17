Атака дронов на Киев: разрушенный дом не подлежит восстановлению, — Кличко

Жилой дом в Киеве, который россияне атаковали 17 октября с помощью дронов-камикадзе, не подлежит восстановлению.

«Дом разрушен полностью, он не подлежит восстановлению. Потому что там почти не осталось ничего от этого дома. Несущие конструкции разрушены», — сказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

По словам Кличко, в доме проживало 16 семей. В настоящее время их размещают в гостиницах.

Столичные власти также готовы предоставить им временное жилье и рассматривают возможность предоставления постоянного жилья.

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