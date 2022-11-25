«R – означает «Сопротивление»: мэр Днепра о французах и украинцах за границей

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о своей командировке и о том, как сейчас воспринимают французы украинцев и войну в нашей стране.

R – означает «Сопротивление». Французское «résistance» – самая распространенная сейчас ассоциация с украинцами. В Париже это звучит повсюду, поскольку народ Франции действительно поражен героической борьбой наших ВСУ и силой народного сопротивления. За эти несколько дней командировки во Франции я выслушал столько слов поддержки (с требованием передать их вам сюда), что для их пересказывания понадобится, наверное, полдня, – написал Борис Филатов.

Мэр рассказал, что европейцы поддерживают украинцев в нашей борьбе с врагом.

Мы много говорили о межмуниципальном партнерстве, мировых трендах урбанистики, тенденциях инфраструктурных и экологических решений. Во французской печати уже вышло несколько десятков статей на эту тему. Полистайте, кому интересно. Потому что дальше речь пойдет совсем о другом. О том, что война в Украине остается в повестке дня, поддержка украинского народа в Европе так же сильна, как и девять месяцев назад. А все это из-под российские вранье об «утомленной» украинцами, «испуганной» ростом тарифов «замерзающей» Европе на грани голодных бунтов – лишь влажные фантазии агонизирующего рейха на болотах. Люди во Франции (и не только) стремятся и дальше поддерживать украинцев. А то, что происходит у них с ценами и тарифами, только повышает пренебрежение и презрение к россии. Вот и все, – написал Борис Филатов.

Также мэр Днепра обратился к украинцам, которые эвакуировались за границу, спасаясь от войны, и призвал их интегрироваться в местное общество.

Даже если вы уже завтра вернетесь домой, это будет ваш собственный бесценный опыт. Ваша инвестиция в себя. И неважно даже – пригодится она вам здесь, в Украине, или же останется только воспоминанием для внуков. Но попытайтесь сделать это. Чтобы отплатить уважением за уважение, – призвал мэр Днепра.

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