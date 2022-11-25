«R – означає «Спротив»: мер Дніпра про французів та українців за кордоном

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про своє відрядження та те, як зараз сприймають французи українців та війну в нашій країні.

R – означає «Спротив». Французьке «résistance» – чи не найрозповсюдженіша зараз асоціація з українцями. У Парижі це звучить всюди, оскільки народ Франції дійсно вражений героїчною боротьбою наших ЗСУ і силою народного спротиву. За ці кілька днів відрядження у Франції я вислухав стільки слів підтримки (з вимогою передати їх вам сюди), що для їхнього переказу знадобиться, мабуть, пів дня, – написав Борис Філатов.

Міський голова розповів, що європейці підтримують українців у нашій боротьбі з ворогом.

Ми багато говорили про міжмуніципальне партнерство, світові тренди урбаністики, тенденції інфраструктурних та екологічних рішень. У французькій пресі вже вийшли кілька десятків статей на цю тему. Тож погортайте, кому цікаво. Бо далі мова піде зовсім про інше. Про те, що війна в Україні залишається на порядку денному, підтримка українського народу у Європі така ж сильна, як і дев’ять місяців тому. А всі ці з-під російські брехні про «втомлену» українцями, «злякану» зростанням тарифів «замерзаючу» Європу на межі голодних бунтів – лише вологі фантазії агонізуючого рейху на болотах. Люди у Франції (і не лише) прагнуть і далі підтримувати українців. А те, що відбувається у них з цінами і тарифами, лише підвищує зневагу і презирство до росії. Ось і все, – написав Борис Філатов.

Також мер Дніпра звернувся до українців, які евакуювалися за кордон, рятуючись від війни, та закликав їх інтегруватися в тамтешнє суспільство.

Навіть якщо ви вже завтра повернетеся додому, це буде ваш власний безцінний досвід. Ваша інвестиція в себе. І неважливо навіть – стане у нагоді вона вам тут, в Україні, або ж залишиться лише спогадом для онуків. Але спробуйте зробити це. Щоб відплатити повагою за повагу, – закликав мер Дніпра.

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