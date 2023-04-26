Пригородные поезда, курсирующие в Днепр, изменили график движения: подробности

Так, два поезда, курсирующих через Днепропетровскую область, изменят график движения и конечную остановку. Изменения в расписании произошли из-за продления курсирования нескольких пригородных поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

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