Пригородные поезда, курсирующие в Днепр, изменили график движения: подробности
Пригородные поезда, курсирующие в Днепр, изменили график движения: подробности
Сегодня 10:56
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Некоторые пригородные поезда изменили расписание движения.
Об этом сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.
Так, два поезда, курсирующих через Днепропетровскую область, изменят график движения и конечную остановку. Изменения в расписании произошли из-за продления курсирования нескольких пригородных поездов.
пригородный поезд № 6124/6123 назначается в сообщении Днепр-Главный – Запорожье-2. Отправление со станции Днепр-Главный в 15:43; станции Нижнеднепровск – 15:53-15:54; платформы 196-й километр – 15:57–15:58; станции Нижнеднепровск-Узел, парк С – 16:02-16:03: ст. Нижнеднепровск-Узел, парк Е – 16:05-16:06; платформы Ксенивка – 16:09-16:10; станции Игрень – 16:12-16:13; платформы 212-й километр – 16:20–16:21; станции Илларионово – 16:26-16:27; платформы 219-й километр – 16:30–16:31; платформы 222-й километр – 16:34–16:35; платформы 225-й километр – 16:38–16:39; платформы Хорошево – 16:42-16:43; платформы 230-й километр – 16:46–16:48; платформы 235-й километр – 16:51–16:52; станции Синельниково-2 — 16:55-16:56; станции Синельниково-1 — 17:03-17:04; станции Ивковка — 17:15-17:16; платформы 1045-й километр – 17:21–17:22; платформы 1049 километр – 17:26-17:27; станции Славгород-Пивденный – 17:33-17:34; платформы 1061 километр – 17:41-17:42; платформы 1063 километр – 17:45-17:46; станции Новогупаловка – 17:51-17:52; платформы 1074 километр – 17:59-18:00; станции Вольнянск – 18:08-18:09; станции Янцево – 18:19-18:20; станции Запорожье-Грузовое – 18:31-18:32; платформы Искра – 18:37-18:38; платформы Мотор – 18:42–18:43; станции Запорожье-1 — 18:51-19:11; прибытие на станцию Запорожье-2 в 19:20.
пригородный поезд № 6131/6132 назначается в сообщении Запорожье-2 – Днепр-Главный ; отправление со станции Запорожье-2 в 17:02; станции Запорожье-1 — 17:11-17:31, платформы Мотор — 17:38-17:39; платформы Искра – 17:41-17:42; станции Запорожья-Грузное – 17:48-17:49; станции Янцево – 17:59-18:00; станции Вольнянск – 18:07-18:08; платформы 1074 километр – 18:15-18:16; станции Новогупаловка – 18:23-18:24; платформы 1063-й километр – 18:28–18:29; станции Славгород-Пивденный – 18:38-18:39; платформы 1049 километр – 18:44-18:45; платформы 1045 километр – 18:49-18:50; станции Ивковка — 18:55-18:56; станции Синельниково-1 — 19:06-19:09; станции Синельниково-2 — 19:16-19:17; платформы 235-й километр – 19:20–19:21; платформы 230-й километр – 19:24–19:25; платформы Хорошево – 19:28-19:29; платформы 225-й километр – 19:32–19:33; платформы 222-й километр – 19:36–19:37; станции Илларионово – 19:44-19:45; платформы 212-й километр – 19:49–19:50; станции Игрень – 19:59-20:00; платформы Ксенивка – 20:02-20:04; станции Нижнеднепровск-Узел, парк Е,Г – 20:08-20:10; станции Нижнеднепровск-Узел, парк Л, С – 20:12-20:13; платформы 196-й километр – 20:16–20:17; станции Нижнеднепровск – 20:19-20:20; прибытие на станцию Днепр-Главный в 20:33.
В Днепропетровской областной прокуратуре сообщают: им инкриминируют контрабанду прекурсоров в больших размерах, незаконное изготовление, приобретение, хранение, сбыт психотропного вещества и незаконное обращение с боевыми запасами.
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