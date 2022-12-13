После вражеских обстрелов Днепропетровщины без света осталось 1 500 домов

Вражеская армия дважды в день обстреляла Днепропетровский район. Ситуация безопасности остается напряженной.

Об этом в Телеграме сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Марганец, что в Никопольском районе, сегодня обстреляли дважды: оккупанты били из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали», — отметил он.

Обстрелом повреждены электросети, в результате чего более 16 тысяч абонентов были без света. Аварийные бригады работают. Без электроснабжения в настоящее время остается около полутысячи абонентов.

Также Лукашук добавил, что в Синельниковском районе упал один вражеский БПЛА «Орлан».

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