После вражеских обстрелов Днепропетровщины без света осталось 1 500 домов

Об этом в Телеграме сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«Марганец, что в Никопольском районе, сегодня обстреляли дважды: оккупанты били из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали», — отметил он.
Обстрелом повреждены электросети, в результате чего более 16 тысяч абонентов были без света. Аварийные бригады работают. Без электроснабжения в настоящее время остается около полутысячи абонентов.
Также Лукашук добавил, что в Синельниковском районе упал один вражеский БПЛА «Орлан».
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