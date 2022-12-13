Після ворожих обстрілів Дніпропетровщини без світла залишилися 1 500 осель

“Марганець, що у Нікопольському районі, сьогодні обстріляли двічі: окупанти гатили з важкої артилерії. Люди не постраждали”, – зазначив він.
Обстрілом пошкоджено електромережі, внаслідок чого понад 16 тисяч абонентів були без світла. Аварійні бригади працюють. Без електропостачання нині залишається близько півтисячі абонентів.
Також Лукашук додав, що в Синельниківському районі впав один ворожий БПЛА «Орлан».
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