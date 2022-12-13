Після ворожих обстрілів Дніпропетровщини без світла залишилися 1 500 осель

Ворожа армія двічі за день обстріляла Дніпропетровський район. Безпекова ситуація залишається напруженою.

“Марганець, що у Нікопольському районі, сьогодні обстріляли двічі: окупанти гатили з важкої артилерії. Люди не постраждали”, – зазначив він.

Обстрілом пошкоджено електромережі, внаслідок чого понад 16 тисяч абонентів були без світла. Аварійні бригади працюють. Без електропостачання нині залишається близько півтисячі абонентів.

Також Лукашук додав, що в Синельниківському районі впав один ворожий БПЛА «Орлан».

Читайте також:

Українська Русский

Автор: