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  • Після ворожих обстрілів Дніпропетровщини без світла залишилися 1 500 осель

Після ворожих обстрілів Дніпропетровщини без світла залишилися 1 500 осель

Сьогодні 22:00
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Ворожа армія двічі за день обстріляла Дніпропетровський район. Безпекова ситуація залишається напруженою.
Новости Днепра про Після ворожих обстрілів Дніпропетровщини без світла залишилися 1 500 осель

Про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Марганець, що у Нікопольському районі, сьогодні обстріляли двічі: окупанти гатили з важкої артилерії. Люди не постраждали”, – зазначив він.

Обстрілом пошкоджено електромережі, внаслідок чого понад 16 тисяч абонентів були без світла. Аварійні бригади працюють. Без електропостачання нині залишається близько півтисячі абонентів.

Також Лукашук додав, що в Синельниківському районі впав один ворожий БПЛА «Орлан».

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Новости Днепра про Після ворожих обстрілів Дніпропетровщини без світла залишилися 1 500 осельУкраїнська Новости Днепра про Після ворожих обстрілів Дніпропетровщини без світла залишилися 1 500 осельРусский

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