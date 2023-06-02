Полтысячи оккупантов, 15 танков и почти 30 артсистем: потери рф за сутки в войне

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.23 ориентировочно составили:

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 2 июня, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 208910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 танков, 12 ББМ и 27 артсистем.

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