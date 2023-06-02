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Донатят на ВСУ: футбольные фанаты разыгрывают футболку игрока «Днепра»

Сегодня 07:15
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В Днепре фанаты футбольного клуба "Днепр" продолжают проводить благотворительные акции в поддержку ВСУ. На этот раз лотом лотереи стала футболка игрока ФК “Днепр” Романа Зозули. Подписи на ней оставила вся команда.

Новости Днепра про Донатят на ВСУ: футбольные фанаты разыгрывают футболку игрока

Все собранные средства пойдут на поддержку ВСУ. Об этом сообщает Евгений Переверзев.

Стоимость участия в благотворительной лотерее — 200 гривен. При этом количество ставок от одного человека не ограничено. Больше взносов — больше шансов выиграть футболку. Условия простые:

  • платите взнос на карту 5358380888665588 (Monobank);
  • или PayPal: [email protected] ;
  • присылаете скрин, подтверждающий оплату, Евгению в личные сообщения;
  • за каждые уплаченные 200 гривен вам предоставляют номер участника лотереи;
  • за каждые три оплаченных лота, получаете четвертый в подарок;
  • ждете окончания лотереи (номерки можно купить по 4 июня включительно – последний день лотереи).

Победные номера определит 4 июня в 20:00 в прямом эфире генератор случайных чисел. Бонусом разыграют магнит, ручку, брелок и флажок ФК “Днепр”.

Новости Днепра про Донатят на ВСУ: футбольные фанаты разыгрывают футболку игрока

 

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