Донатят на ВСУ: футбольные фанаты разыгрывают футболку игрока «Днепра»

В Днепре фанаты футбольного клуба "Днепр" продолжают проводить благотворительные акции в поддержку ВСУ. На этот раз лотом лотереи стала футболка игрока ФК “Днепр” Романа Зозули. Подписи на ней оставила вся команда.

Все собранные средства пойдут на поддержку ВСУ. Об этом сообщает Евгений Переверзев.

Стоимость участия в благотворительной лотерее — 200 гривен. При этом количество ставок от одного человека не ограничено. Больше взносов — больше шансов выиграть футболку. Условия простые:

платите взнос на карту 5358380888665588 (Monobank);

или PayPal: [email protected] ;

присылаете скрин, подтверждающий оплату, Евгению в личные сообщения;

за каждые уплаченные 200 гривен вам предоставляют номер участника лотереи;

за каждые три оплаченных лота, получаете четвертый в подарок;

ждете окончания лотереи (номерки можно купить по 4 июня включительно – последний день лотереи).

Победные номера определит 4 июня в 20:00 в прямом эфире генератор случайных чисел. Бонусом разыграют магнит, ручку, брелок и флажок ФК “Днепр”.

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