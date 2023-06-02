Донатят на ВСУ: футбольные фанаты разыгрывают футболку игрока «Днепра»

Все собранные средства пойдут на поддержку ВСУ. Об этом сообщает Евгений Переверзев.
Стоимость участия в благотворительной лотерее — 200 гривен. При этом количество ставок от одного человека не ограничено. Больше взносов — больше шансов выиграть футболку. Условия простые:
Победные номера определит 4 июня в 20:00 в прямом эфире генератор случайных чисел. Бонусом разыграют магнит, ручку, брелок и флажок ФК “Днепр”.
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