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Півтисячі окупантів, 15 танків та майже 30 артсистем: втрати рф за добу у війні

Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 2 червня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 208910 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 танків, 12 ББМ та 27 артсистем.

Новости Днепра про Півтисячі окупантів, 15 танків та майже 30 артсистем: втрати рф за добу у війні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 208910 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3819 (+15) од,
  • бойових броньованих машин – 7490 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3501 (+27) од,
  • РСЗВ – 575 од,
  • засоби ППО – 335 (+2) од,
  • літаків – 313 од,
  • гелікоптерів – 298 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3137 (+6),
  • крилаті ракети – 1117 (+10) од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6267 (+28) од,
  • спеціальна техніка – 465 (+7)

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Новости Днепра про Півтисячі окупантів, 15 танків та майже 30 артсистем: втрати рф за добу у війніУкраїнська Новости Днепра про Півтисячі окупантів, 15 танків та майже 30 артсистем: втрати рф за добу у війніРусский

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