Півтисячі окупантів, 15 танків та майже 30 артсистем: втрати рф за добу у війні
Півтисячі окупантів, 15 танків та майже 30 артсистем: втрати рф за добу у війні
Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 2 червня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 208910 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 танків, 12 ББМ та 27 артсистем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 208910 (+540) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3819 (+15) од,
бойових броньованих машин – 7490 (+12) од,
артилерійських систем – 3501 (+27) од,
РСЗВ – 575 од,
засоби ППО – 335 (+2) од,
літаків – 313 од,
гелікоптерів – 298 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3137 (+6),
крилаті ракети – 1117 (+10) од,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6267 (+28) од,
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