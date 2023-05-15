Почти 600 окупантов и 24 дрона: Генштаб о потерях оккупантов

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 15 мая ориентировочно составили:

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили еще 580 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабного наступления армия страны-агрессора потеряла 199 460 солдат.

В Днепре в воскресенье, 14 мая, проверяли сообщение о минировании…

Сегодня, 15 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать…

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