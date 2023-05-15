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В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка: ситуація на фронті

Сегодня 08:00
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Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Новости Днепра про В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка: ситуація на фронті

За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

«Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой», — отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области; Волфине, Садки, Могрица Сумской области, а также Александровка и Старица Харьковской области.

На Купянском направлении кафиры вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольшана и Кисловка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке Луганской области, Белогоровке, Верхнекаменному Спорному и Берестову Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационных ударов возле Ивановского и Ступочек. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомис и Станислав Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы около 40 населенных пунктов. Это, в частности, Времивка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Противник и дальше пытается восполнять потери в живой силе за счет принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины. Так, в ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского. После задержания, в ходе первой учредительной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации. Лица, отказывающиеся от уплаты взятки, или не имеющие необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевых лагерей для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого указанные лица попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также нашими защитниками сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа «Орлан-10» и уничтожены БПЛА «Supercam».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей противника.

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Новости Днепра про В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка: ситуація на фронтіУкраїнська Новости Днепра про В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка: ситуація на фронтіРусский

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