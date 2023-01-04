Планируйте маршрут: как работает транспорт в Днепре 4 января

4 января на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
Всего на маршруты электротранспорта вышли 77 единиц подвижного состава: 36 троллейбусов и 41 вагон трамвая. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 6 до 10 часов и с 17 до 20 часов.
Энергетическая ситуация по городу до сих пор остается сложной. Следовательно, ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.
Также по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 787 автобусов (из них 151 – большой вместимости).
Читайте также:
Автор:
В Днепре сгорел двухэтажный дом.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 января…
Оккупанты в ночь на 4 января ударили из тяжелой артиллерии…
С утра 4 января в Днепре работают все повышающие насосные…
В Днепре сгорел двухэтажный дом.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 января отбили 10 атак врага в Луганской и Донецкой областях.
Оккупанты в ночь на 4 января ударили из тяжелой артиллерии по жилым кварталам Никополя.
С утра 4 января в Днепре работают все повышающие насосные станции (ПНС). Во все дома подаётся вода, давление водоснабжения также в норме.
29 декабря в боях с российскими оккупантами в Луганской области погиб солдат из Каменского Александр Чернявский.
Мобильное приложение Приват24 будет работать без интернета. Об этом сообщили клиентам ПриватБанка в финучреждении.
Война в Украине существенно повлияла на экономику страны. Произошел рост стоимости большинства продуктов и услуг. Стоимость пассажирских перевозок на всех видах транспорта также выросла. В Укрзализныце рассказали, будут ли повышаться цены на билеты в 2023 году.
Сегодня днепрян ждет достаточно теплая погода.
Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения.
У защитника гематома мягких тканей шеи, инородное тело по передней поверхности, правосторонний пневмоторакс. Все новогодние праздники врачи Мечникова спасали ему жизнь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!