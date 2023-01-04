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Планируйте маршрут: как работает транспорт в Днепре 4 января

Сегодня 09:30
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Сегодня в Днепре на маршрутах электротранспорта работают 36 троллейбусов и 41 трамвай.

Новости Днепра про Планируйте маршрут: как работает транспорт в Днепре 4 января

4 января на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

  • троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;
  • трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 77 единиц подвижного состава: 36 троллейбусов и 41 вагон трамвая. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 6 до 10 часов и с 17 до 20 часов.

Энергетическая ситуация по городу до сих пор остается сложной. Следовательно, ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.

Также по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 787 автобусов (из них 151 – большой вместимости).

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