Плануйте маршрут: як працює транспорт у Дніпрі 4 січня

Сьогодні у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працює 36 тролейбусів та 41 трамвай.

4 січня на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;

трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 77 одиниць рухомого складу: 36 тролейбусів та 41 вагон трамваю. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 6 до 10 години та з 17 до 20 години.

Енергетична ситуація по місту досі залишається складною. Отже, ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 787 автобусів (з них 151 – великої місткості).

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