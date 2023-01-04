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Плануйте маршрут: як працює транспорт у Дніпрі 4 січня

Сьогодні 09:30
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Сьогодні у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працює 36 тролейбусів та 41 трамвай.

Новости Днепра про Плануйте маршрут: як працює транспорт у Дніпрі 4 січня

4 січня на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні  рейси: 

  • тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9,  12, 16, 20; 
  • трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17. 

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 77 одиниць рухомого складу: 36 тролейбусів та 41 вагон трамваю. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 6 до 10 години та з 17 до 20 години.  

Енергетична ситуація по місту досі залишається складною. Отже, ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.  

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 787 автобусів (з них 151 – великої місткості).

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Новости Днепра про Плануйте маршрут: як працює транспорт у Дніпрі 4 січняУкраїнська Новости Днепра про Плануйте маршрут: як працює транспорт у Дніпрі 4 січняРусский

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