Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Он был крепким патриотом: на Луганском направлении погиб Герой из Днепропетровщины

Он был крепким патриотом: на Луганском направлении погиб Герой из Днепропетровщины

Сегодня 08:00
просмотров

12 апреля, защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания под Кременной на Луганщине погиб 39-летний солдат Василий Колиниделя.

Новости Днепра про Он был крепким патриотом: на Луганском направлении погиб Герой из Днепропетровщины

Об этом сообщили в пресс-службе территориальной громады Покровска.

Василий родился в селе Алексеевка 24 марта 1984 года. Вырос в многодетной семье, после окончания школы учился в высшем профессиональном училище №75.

«Трудно найти слова утешения и поддержки для родных, близких и знакомых погибшего. Всем миром склоняем головы и выражаем искренние соболезнования маме, сестрам, жене, дочерям, родным и близким погибшего. Склоняем головы в скорби, молимся и разделяем боль невосполнимой утраты. Доземный поклон смелому, мужественному защитнику. Вечная и светлая память Василию Николаевичу», — сообщили в пресс-службе.

С первых дней войны мужчина мобилизовался в ряды Вооруженных сил и больше года защищал Украину. У бойца остались дочери, жена, сестры и мать.

Читайте также:

Новости Днепра про Он был крепким патриотом: на Луганском направлении погиб Герой из ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Он был крепким патриотом: на Луганском направлении погиб Герой из ДнепропетровщиныРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре горела квартира: пострадала бабушка
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Днепре горела квартира: пострадала бабушка

    В Днепре на улице Лазаряна загорелась квартира в пятиэтажке. В…

    Ударил более 10 раз: в Кривом Роге ссора закончилась убийством
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Ударил более 10 раз: в Кривом Роге ссора закончилась убийством

    Во дворе одного из частных домов в Терновском районе между…

    Правила изменены: как днепряне могут вернуть деньги за билеты на поезд
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Правила изменены: как днепряне могут вернуть деньги за билеты на поезд

    Укрзализныця обновила правила возврата средств за билеты.

    «Его больше с нами нет»: на войне погиб известный рок-гитарист из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    «Его больше с нами нет»: на войне погиб известный рок-гитарист из Днепропетровщины

    Защищая Украину от российских оккупантов, погиб гитарист рок-группы SilverTown, командир…

    Последние новости

    В Днепре горела квартира: пострадала бабушка
    В Днепре горела квартира: пострадала бабушка

    В Днепре на улице Лазаряна загорелась квартира в пятиэтажке. В пожаре пострадала 84-летняя бабушка.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Ударил более 10 раз: в Кривом Роге ссора закончилась убийством
    Ударил более 10 раз: в Кривом Роге ссора закончилась убийством

    Во дворе одного из частных домов в Терновском районе между двумя мужчинами возник конфликт

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Правила изменены: как днепряне могут вернуть деньги за билеты на поезд
    Правила изменены: как днепряне могут вернуть деньги за билеты на поезд

    Укрзализныця обновила правила возврата средств за билеты.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 19 апреля: в Днепре ожидается дождь
    Погода на 19 апреля: в Днепре ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В окрестностях Днепра уничтожен вражеский дрон
    В окрестностях Днепра уничтожен вражеский дрон

    Слава ЗСУ!

    Вчера 23:14
    0
    просмотров
    «Его больше с нами нет»: на войне погиб известный рок-гитарист из Днепропетровщины
    «Его больше с нами нет»: на войне погиб известный рок-гитарист из Днепропетровщины

    Защищая Украину от российских оккупантов, погиб гитарист рок-группы SilverTown, командир отделения артрозведки с позывным "Монах" Андрей Касенюк.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Никопольщина снова оказалась под ударом врага: что известно
    Никопольщина снова оказалась под ударом врага: что известно

    Российская армия снова атаковала Никопольский район Днепропетровской области.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, — Генштаб
    Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, — Генштаб

    Украинские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов, а самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку в Донецкой области.

    Вчера 20:30
    просмотров
    На Набережной Победы из-за подтопления пешеходная часть уходит в реку
    На Набережной Победы из-за подтопления пешеходная часть уходит в реку

    В последние дни Днепр и область страдают от подтоплений.

    Вчера 19:47
    1
    просмотров
    Договорились: Польша согласилась разблокировать транзит агропродукции из Украины
    Договорились: Польша согласилась разблокировать транзит агропродукции из Украины

    Украина и Польша во время переговоров во вторник достигли взаимопонимания по вопросу транзита украинской сельхозпродукции зерна по польской территории после того, как Варшава прекратила его вместе с запретом на импорт.

    Вчера 19:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх