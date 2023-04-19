Он был крепким патриотом: на Луганском направлении погиб Герой из Днепропетровщины

Об этом сообщили в пресс-службе территориальной громады Покровска.
Василий родился в селе Алексеевка 24 марта 1984 года. Вырос в многодетной семье, после окончания школы учился в высшем профессиональном училище №75.
«Трудно найти слова утешения и поддержки для родных, близких и знакомых погибшего. Всем миром склоняем головы и выражаем искренние соболезнования маме, сестрам, жене, дочерям, родным и близким погибшего. Склоняем головы в скорби, молимся и разделяем боль невосполнимой утраты. Доземный поклон смелому, мужественному защитнику. Вечная и светлая память Василию Николаевичу», — сообщили в пресс-службе.
С первых дней войны мужчина мобилизовался в ряды Вооруженных сил и больше года защищал Украину. У бойца остались дочери, жена, сестры и мать.
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