Він був стравжнім патріотом: на Луганському напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини

Про це повідомили у прес службі територіальної громади Покровська.
Василь народився у селі Олексіївка 24 березня 1984 року. Зростав у багатодітній родині, після закінчення школи навчався у вищому професійному училищі №75.
«Важко знайти слова втіхи та підтримки для рідних, близьких і знайомих загиблого. Усією громадою доземно вклоняємося та висловлює щирі співчуття мамі, сестрам, дружині, донькам, рідним та близьким загиблого. Схиляємо голови в скорботі, молимось та розділяємо біль непоправної втрати. Доземний уклін сміливому, мужньому захиснику. Вічна та світла пам’ять Василю Миколайовичу», — повідомили у прес службі.
З перших днів війни чоловік мобілізувався до лав Збройних сил та понад рік боронив Україну. У бійця залишилися доньки, дружина, сестри та мати.
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