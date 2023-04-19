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  • Він був стравжнім патріотом: на Луганському напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини

Він був стравжнім патріотом: на Луганському напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини

Сьогодні 08:00
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12 квітня, захищаючи свободу та незалежність України, під час виконання бойового завдання під Кремінною, що на Луганщині, загинув 39-річний солдат Василь Колинідєля.

Новости Днепра про Він був стравжнім патріотом: на Луганському напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини

Про це повідомили у прес службі територіальної громади Покровська

Василь народився у селі Олексіївка 24 березня 1984 року. Зростав у багатодітній родині, після закінчення школи навчався у вищому професійному училищі №75. 

«Важко знайти слова втіхи та підтримки для рідних, близьких і знайомих загиблого. Усією громадою доземно вклоняємося та висловлює щирі співчуття мамі, сестрам, дружині, донькам, рідним та близьким загиблого. Схиляємо голови в скорботі, молимось та розділяємо біль непоправної втрати. Доземний уклін сміливому, мужньому захиснику. Вічна та світла пам’ять Василю Миколайовичу», — повідомили у прес службі. 

З перших днів війни чоловік мобілізувався до лав Збройних сил та понад рік боронив Україну. У бійця залишилися доньки, дружина, сестри та мати. 

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Новости Днепра про Він був стравжнім патріотом: на Луганському напрямку загинув Герой з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Він був стравжнім патріотом: на Луганському напрямку загинув Герой з ДніпропетровщиниРусский

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