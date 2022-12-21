Оккупанты выпустили по Днепропетровской области 70 снарядов

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Оккупанты обстреляли три громады – Красногригорьевскую, Мировскую и Марганецкую. Туда прилетело по меньшей мере 70 снарядов.
В Марганецкой и Красногригорьевской громадах повреждены около десяти частных домов, линии электропередач, газопровод, автомобили, несколько хозяйственных построек. В Красногригорьевке возник пожар на частном дворе. Спасатели огонь потушили.
В Мировской еще выясняются последствия удара. В других районах Днепропетровской области ночь оказалась тихой. Она прошла без атак и тревог.
Читайте также:
Автор:
За минувшие сутки, 20 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 15…
С начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 ирнасских дронов-камикадзе…
Поздним вечером 20 декабря в Службу спасения «101» поступило сообщение…
В період з 9 по 15 грудня на Дніпропетровщині зареєстрували…
За минувшие сутки, 20 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 15 атак россиян в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой.
С начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 ирнасских дронов-камикадзе Shahed.
Поздним вечером 20 декабря в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в городе Верховцево. На место происшествия выехали пожарные местной пожарной команды и пожарные из Верхнеднепровска.
В період з 9 по 15 грудня на Дніпропетровщині зареєстрували 462 випадки COVID-19. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилася на 13,6%, а в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – знизилася у 5,5 рази. Об этом сообщили в пресс-службе…
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре водитель украл с завода 770 литров бензина за 9 месяцев.
Авіація ЗСУ протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
В Днепре на улице Судца поймали "шумного" соседа с наркотиками.
В Херсонской области во время обустройства фортификационных сооружений на побережье Днепра пограничники наткнулись на останки древнеримского поселения.
В Днепре разыскивают без вести пропавшую Ольгу Кулинченко 1952 года рождения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!