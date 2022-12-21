Оккупанты выпустили по Днепропетровской области 70 снарядов

Ночью 21 декабря россияне шесть раз ударили своими "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оккупанты обстреляли три громады – Красногригорьевскую, Мировскую и Марганецкую. Туда прилетело по меньшей мере 70 снарядов.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах повреждены около десяти частных домов, линии электропередач, газопровод, автомобили, несколько хозяйственных построек. В Красногригорьевке возник пожар на частном дворе. Спасатели огонь потушили.

В Мировской еще выясняются последствия удара. В других районах Днепропетровской области ночь оказалась тихой. Она прошла без атак и тревог.

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