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Оккупанты выпустили по Днепропетровской области 70 снарядов

Сегодня 08:30
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Ночью 21 декабря россияне шесть раз ударили своими "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району Днепропетровской области.

Новости Днепра про Оккупанты выпустили по Днепропетровской области 70 снарядов

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. 

Оккупанты обстреляли три громады – Красногригорьевскую, Мировскую и Марганецкую. Туда прилетело по меньшей мере 70 снарядов.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах повреждены около десяти частных домов, линии электропередач, газопровод, автомобили, несколько хозяйственных построек. В Красногригорьевке возник пожар на частном дворе. Спасатели огонь потушили.

В Мировской еще выясняются последствия удара. В других районах Днепропетровской области ночь оказалась тихой. Она прошла без атак и тревог.

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Новости Днепра про Оккупанты выпустили по Днепропетровской области 70 снарядовУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты выпустили по Днепропетровской области 70 снарядовРусский

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