Окупанти випустили по Дніпропетровській області 70 снарядів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Окупанти обстріляли три громади – Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджено близько десяти приватних будинків, лінії електропередач, газопровід, автомобілі, кілька господарських будівель. У Червоногригорівці виникла пожежа на приватному дворі. Рятувальники вогонь загасили.
У Мировській ще з’ясовуються наслідки удару. В інших районах Дніпропетровської області ніч виявилася тихою. Вона пройшла без атак та тривог.
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