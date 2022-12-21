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Окупанти випустили по Дніпропетровській області 70 снарядів

Сьогодні 08:30
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Вночі 21 грудня росіяни шість разів ударили своїми "Градами" та важкою артилерією по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Окупанти випустили по Дніпропетровській області 70 снарядів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти обстріляли три громади – Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджено близько десяти приватних будинків, лінії електропередач, газопровід, автомобілі, кілька господарських будівель. У Червоногригорівці виникла пожежа на приватному дворі. Рятувальники вогонь загасили.

 

У Мировській ще з’ясовуються наслідки удару. В інших районах Дніпропетровської області ніч виявилася тихою. Вона пройшла без атак та тривог.

 

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