Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуру

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Запорожской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что при падении мужчина наткнулся ногой на металлический прут. Для того, чтобы остановить кровотечение, они наложили на травмированную ногу турникет, а с помощью бензореза убрали кусок арматуры.
Работники чрезвычайной службы достали пострадавшего из люка на жестких носилках. После этого его сразу же госпитализировали.
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