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  • Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуру

Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуру

Сегодня 09:30
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На прошлой неделе в Запорожье мужчина упал в люк теплотрассы и не мог выбраться самостоятельно.

Новости Днепра про Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуру

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Запорожской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что при падении мужчина наткнулся ногой на металлический прут. Для того, чтобы остановить кровотечение, они наложили на травмированную ногу турникет, а с помощью бензореза убрали кусок арматуры. 

Работники чрезвычайной службы достали пострадавшего из люка на жестких носилках. После этого его сразу же госпитализировали.

Новости Днепра про Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуру

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Новости Днепра про Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуруУкраїнська Новости Днепра про Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуруРусский

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