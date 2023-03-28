Не зміг вибратися самостійно: уЗапоріжжі чоловік упав у люк і напоровся на арматуру

Минулого тижня у Запоріжжі чоловік упав у люк теплотраси і не міг вибратися самостійно.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Запорізької області.

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що під час падіння чоловік натрапив ногою на металевий прут. Щоб зупинити кровотечу, вони наклали на травмовану ногу турнікет, а за допомогою бензорізу прибрали шматок арматури.

Працівники надзвичайної служби дістали потерпілого з люка на твердих ношах. Після цього його одразу ж госпіталізували.

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