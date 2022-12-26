Горело 150 квадратных метров: в Днепре произошел пожар на предприятиии

25 декабря в 23:20 на «101» сообщили о пожаре на улице Берегово Амур-Нижнеднепровского района Днепра.

По вызову выехали спасатели в составе трех дежурных отделений: 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибывшие на место вызовы пожарные установили, что загорелось внутри находившегося на базе строительных материалов грузового автомобиля «MAN». Была угроза распространения пожара на склад, расположенный рядом.

Огонь уничтожил грузовик, повредил крышу, двери и роллет склада.

Общая площадь пожара составила 150 кв. м.

Пожар ликвидирован в 01:30.

Пострадавших нет.

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