Горіло 150 квадратних метрів: у Дніпрі сталася пожежа на підприємстві

25-го грудня о 23:20 на «101» повідомили про пожежу на вулиці Берегова Амур-Нижньодніпровського району Дніпра.

За викликом виїхали рятувальники у складі трьох чергових відділень: 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце виклики пожежні встановили, що загорілося всередині вантажного автомобіля «MAN», що знаходився на базі будівельних матеріалів. Була загроза поширення пожежі на склад, розташований поруч.

Вогонь знищив вантажівку, пошкодив дах, двері та ролет складу.

Загальна площа пожежі склала 150 кв. м.

Пожежу ліквідовано о 01:30.

Постраждалих немає.

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