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Горіло 150 квадратних метрів: у Дніпрі сталася пожежа на підприємстві

Сьогодні 10:00
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25-го грудня о 23:20 на «101» повідомили про пожежу на вулиці Берегова Амур-Нижньодніпровського району Дніпра.

Новости Днепра про Горіло 150 квадратних метрів: у Дніпрі сталася пожежа на підприємстві

За викликом виїхали рятувальники у складі трьох чергових відділень: 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце виклики пожежні встановили, що загорілося всередині вантажного автомобіля «MAN», що знаходився на базі будівельних матеріалів. Була загроза поширення пожежі на склад, розташований поруч.
Вогонь знищив вантажівку, пошкодив дах, двері та ролет складу.
Загальна площа пожежі склала 150 кв. м.
Пожежу ліквідовано о 01:30.
Постраждалих немає.

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Новости Днепра про Горіло 150 квадратних метрів: у Дніпрі сталася пожежа на підприємствіУкраїнська Новости Днепра про Горіло 150 квадратних метрів: у Дніпрі сталася пожежа на підприємствіРусский

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