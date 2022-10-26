Еще на один день ближе к Победе: Лукашук о ситуации в регионе

О ситуации в регионе сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«Сегодня в Днепропетровской области было относительно спокойно. Коротко о ситуации в области безопасности.
Утром оккупанты обстреляли территорию Никополя. Главное — без жертв.
Что касается других районов области – к счастью, без чрезвычайных ситуаций.
Цивилизованный мир с нами. Украина и украинцы являются его неотъемлемой частью. Государство, которое сейчас противостоит злу ради мира и ради будущего.
Сегодня мы стали на один день ближе к победе. Русская нечисть проиграет эту войну», — написал Лукашук.
Читайте также:
Автор:
Одна з найпопулярніших телеведучих України Катерина Осадча оголосила збір коштів…
Офицера 93-й бригады из Днепра Андрея Николайчука посмертно наградили орденом…
На улице Героев Крут в Днепре напали местные жители. У…
В среду, 26 октября, произошло ДТП на трассе Н-08, на…
Одна з найпопулярніших телеведучих України Катерина Осадча оголосила збір коштів на гуманітарну допомогу для Нікополя. Це спільний проєкт зірки із фондом «Твоя опора», називається «Help Nikopol».
Офицера 93-й бригады из Днепра Андрея Николайчука посмертно наградили орденом «За мужество» ІІІ степени.
На улице Героев Крут в Днепре напали местные жители. У подъезда дома сосед ударил мужчину ножом. Пострадавшего направили в больницу.
В среду, 26 октября, произошло ДТП на трассе Н-08, на участке Днепр-Запорожье.
Украинские военные отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области.
Сегодня, 26 октября, в одной из больниц Днепра умерла 8-летняя девочка, которая отравилась грибами.
В Днепре в больнице им. Мечникова мужчина оккупировал палату и проживает в ней уже несколько лет.
В Днепре масса жилмассивов, но носят они в основном «нейтральные» названия: Сокол, Тополь, Победа, Красный Камень. Но есть и названные в «честь» других стран. Так, в городе есть своя «Корея». Откуда она взялась и почему так называется – разбирались журналисты…
Цифровизация в Украине идет полным ходом – недавно с помощью приложения "єПВО" сбили крылатую ракету.
Из-за снижения уровня воды в реке Днепр на поверхность выплыли много разных предметов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!