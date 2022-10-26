Еще на один день ближе к Победе: Лукашук о ситуации в регионе

Полномасштабное военное вторжение Российской Федерации в Украину, 245 дней подходит к концу.

О ситуации в регионе сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Сегодня в Днепропетровской области было относительно спокойно. Коротко о ситуации в области безопасности.

Утром оккупанты обстреляли территорию Никополя. Главное — без жертв.

Что касается других районов области – к счастью, без чрезвычайных ситуаций.

Цивилизованный мир с нами. Украина и украинцы являются его неотъемлемой частью. Государство, которое сейчас противостоит злу ради мира и ради будущего.

Сегодня мы стали на один день ближе к победе. Русская нечисть проиграет эту войну», — написал Лукашук.