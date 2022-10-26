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Ще на один день ближче до Перемоги: Лукашук про ситуацію в області

Сьогодні 22:00
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Повномасштабне воєнне вторгнення рф в Україну, 245 доба добігає кінця.

Новости Днепра про Ще на один день ближче до Перемоги: Лукашук про ситуацію в області

Про ситуація в області повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Відносно тихо було сьогодні на Дніпропетровщині. Стисло щодо безпекової ситуації.

Вранці окупанти обстріляли територію Нікополя. Головне – минулося без постраждалих.

Щодо інших районів області – на щастя, без надзвичайних ситуацій.

Цивілізований світ – з нами. Україна і українці – його невід‘ємна частина. Держава, яка зараз протистоїть злу задля миру і задля майбутнього.

Сьогодні ми стали ще на один день ближче до Перемоги. Російська нечисть цю війну програє”, – написав Лукашук.

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Новости Днепра про Ще на один день ближче до Перемоги: Лукашук про ситуацію в областіУкраїнська Новости Днепра про Ще на один день ближче до Перемоги: Лукашук про ситуацію в областіРусский

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