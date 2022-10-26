Екатерина Осадчая собирает средства на гуманитарную помощь для Никополя

Одна з найпопулярніших телеведучих України Катерина Осадча оголосила збір коштів на гуманітарну допомогу для Нікополя. Це спільний проєкт зірки із фондом «Твоя опора», називається «Help Nikopol».

Екатерина разместила информацию на своей странице в Instagram.

«Впервые русские обстреляли Никополь в ночь на 12 августа. С тех пор почти каждое утро мы читаем новости о десятках снарядов, выпущенных по жилым домам и критически важным объектам инфраструктуры города. И несмотря на это, там до сих пор проживает большое количество людей, в том числе более 20 тысяч внутренне перемещенных лиц. Нет, не живет. Выживает! Все эти люди отчаянно нуждаются в нашей поддержке и помощи», — написала телезвезда.