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Екатерина Осадчая собирает средства на гуманитарную помощь для Никополя

Сегодня 21:15
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Одна з найпопулярніших телеведучих України Катерина Осадча оголосила збір коштів на гуманітарну допомогу для Нікополя. Це спільний проєкт зірки із фондом «Твоя опора», називається «Help Nikopol».

Новости Днепра про Екатерина Осадчая собирает средства на гуманитарную помощь для Никополя

Екатерина разместила информацию на своей странице в Instagram.

«Впервые русские обстреляли Никополь в ночь на 12 августа. С тех пор почти каждое утро мы читаем новости о десятках снарядов, выпущенных по жилым домам и критически важным объектам инфраструктуры города. И несмотря на это, там до сих пор проживает большое количество людей, в том числе более 20 тысяч внутренне перемещенных лиц. Нет, не живет. Выживает! Все эти люди отчаянно нуждаются в нашей поддержке и помощи», — написала телезвезда.

Жителям Никополя крайне необходимо:

Постельное белье
Теплые одеяла
Подушки
Матрасы
Одеяла
Фонари
Блоки питания
Электрические обогреватели
Туристические плиты
Палатки
Спальные мешки
Пища

Вы можете сделать пожертвование и поддержать людей в Никополе тут.

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Новости Днепра про Екатерина Осадчая собирает средства на гуманитарную помощь для НикополяУкраїнська Новости Днепра про Екатерина Осадчая собирает средства на гуманитарную помощь для НикополяРусский

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