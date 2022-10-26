Катерина Осадча збирає кошти на гуманітарну допомогу для Нікополя

Одна з найпопулярніших телеведучих України Катерина Осадча оголосила збір коштів на гуманітарну допомогу для Нікополя. Це спільний проєкт зірки із фондом «Твоя опора», називається «Help Nikopol».

Інформацію про збір Катерина виклала на своїй сторінці в Instagram.

«Вперше росіяни обстріляли Нікополь вночі 12 серпня. Відтоді чи не щоранку си читаємо новини про десятки снарядів, випущених по житлових будинках та критичній інфраструктурі міста. І, незважаючи на це, там досі живе велика кількість людей, серед яких понад 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ні, не живе. Виживає! Усім цим людям вкрай необхідна наша підтримка і допомога», — написала телезірка.

Жителям Нікополя вкрай необхідні:

постільна білизна

теплі ковдри

подушки

матраци

пледи

ліхтарі

павербанки

електричні обігрівачі

туристичні плити для приготування їжі

намети

спальні мішки

продукти харчування

Зробити донат та підтримати людей у Нікополі можна тут.

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