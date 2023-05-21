Дороги превратились в озера: в Днепре из-за ливня произошел ряд ДТП и образовались пробки (ФОТО)

В воскресенье, 21 мая, Днепр накрыли сильные дожди. Из-за ливня на дорогах образовались настоящие озера, которые спровоцировали ряд ДТП, а также пробки.

Днепряне активно делятся в сети фотографиями последствий непогоды.

В Ситуационном центре города также показали, что из-за скользкой дороги на Запорожском шоссе на повороте с улицы Космической произошла авария. Движение на этом участке затруднено, поэтому учитывайте это при планировании маршрута.

Впрочем, другие водители рекомендуют сегодня за руль не садиться. Ездить по затопленной дороге нелегко, тем более с длинными пробками.

«В городе на улицах не проехать — почти везде вода», — пишут интернет-пользователи из Днепра.

Обращаются к горожанам и правоохранители. Они призывают соблюдать правила дорожного движения и быть особенно осторожными на мокрой дороге.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: