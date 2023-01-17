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Десятки отбитых ВСУ атак и отключение украинских телеканалов, — сводка Генштаба

Сегодня 10:00
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Силы обороны за сутки, 16 января, отбили атаки у 20 населенных пунктов. В свою очередь оккупанты заблокировали украинские каналы в Херсонской области.

Новости Днепра про Десятки отбитых ВСУ атак и отключение украинских телеканалов, - сводка Генштаба

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов, произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Краснополька, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском — продолжает обороняться.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. Танковые, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районы более пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Красное, Нескучное, Веселое, Гатище, Волчанск, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Двухлетняя и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. В частности это Кисловка, Котляровка, Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Выемка, Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области, всего более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Донечине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. Минометные и артиллерийские обстрелы получили Саблуковка, Качкаровка, Ольга, Тягинка, Ингулец и Херсон.

В населенных пунктах Заводовка, Горностаевка и Каиры Херсонской области оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.

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Новости Днепра про Десятки отбитых ВСУ атак и отключение украинских телеканалов, - сводка ГенштабаУкраїнська Новости Днепра про Десятки отбитых ВСУ атак и отключение украинских телеканалов, - сводка ГенштабаРусский

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