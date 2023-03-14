Более десятка электричек на Днепропетровщине сменили маршрут: официально

За оперативными сообщениями об изменениях в расписании пригородного движения следите на официальном сайте или в Facebook .

Об этом сообщает Региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця».

В Днепропетровской области отменили несколько пригородных поездов. Кроме того, некоторые электрички изменили маршрут движения. Это произошло из-за недавних вражеских обстрелов.

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