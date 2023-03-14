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Более десятка электричек на Днепропетровщине сменили маршрут: официально

Сегодня 10:00
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В Днепропетровской области отменили несколько пригородных поездов. Кроме того, некоторые электрички изменили маршрут движения. Это произошло из-за недавних вражеских обстрелов.

Новости Днепра про Более десятка электричек на Днепропетровщине сменили маршрут: официально

Об этом сообщает Региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця».

Как будут двигаться электрички

  • пригородный поезд №6075 Запорожье-2 – Кривой Рог-Главный будет курсировать до ст. Марганец;
  • пригородный поезд № 6496 Никополь — Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец;
  • назначается пригородный поезд № 6075 Никополь – Кривой Рог-Главный (по расписанию пригородного поезда № 6075 для участка Никополь – Кривой Рог-Главный);
  • пригородный поезд №6495 Запорожье-2 – Никополь будет курсировать до ст. Марганец;
  • пригородный поезд №6478 Никополь – Мировая будет отправляться со ст. Марганец;
  • отменяется пригородный поезд № 6480 Никополь – Мировая;
  • отменяется пригородный поезд № 6481 Мировая – Никополь;
  • пригородный поезд №6479 Мировая – Никополь будет курсировать до ст. Марганец;
  • пригородный поезд №6491 Запорожье-2 – Никополь будет курсировать до ст. Марганец;
  • пригородный поезд № 6492 Никополь — Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец;
  • пригородный поезд № 6076 Кривой Рог-Главный – Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец.

За оперативными сообщениями об изменениях в расписании пригородного движения следите на официальном сайте или в Facebook.

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