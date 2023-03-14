Более десятка электричек на Днепропетровщине сменили маршрут: официально

Об этом сообщает Региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця».
За оперативными сообщениями об изменениях в расписании пригородного движения следите на официальном сайте или в Facebook.
Читайте также:
Автор:
14 марта – 384-й день Украина противостоит полномасштабному вторжению россии.…
Российские оккупанты не прекращают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском,…
Сегодня, 14 марта, электротранспорт будет работать в штатном режиме по…
До последнего вздоха, защищая мирное украинское небо, погиб солдат Феденко…
14 марта – 384-й день Украина противостоит полномасштабному вторжению россии. Сегодняшняя ночь в Днепропетровской области была спокойной и без вражеских атак.
Российские оккупанты не прекращают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, при этом захватчики несут значительные потери. Военные ВСУ на этих участках фронта отразили более 100 вражеских атак за минувшие сутки.
Сегодня, 14 марта, в Днепре из-за аварийных работ частично отключили воду и тепло.
Сегодня, 14 марта, электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Поздравляем и желаем новых побед и достижений!
До последнего вздоха, защищая мирное украинское небо, погиб солдат Феденко Артем Владимирович. Произошло это 25 января в бою в Донецкой области. У него остались жена, дочь и отец.
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре на два года автомобилям планируют перекрыть улицу Королевы Елизаветы.
Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую объединенные территориальные громады Никопольского района Днепропетровской области.
Для жителей районов, где ведутся активные боевые действия, желающих выехать в более безопасные места страны, ежедневно через Днепр курсируют эвакуационные поезда.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!