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  • Більше десятка електричок на Дніпропетровщині змінили маршрут: офіційно

Більше десятка електричок на Дніпропетровщині змінили маршрут: офіційно

Сьогодні 10:00
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На Дніпропетровщині відмінили кілька приміських потягів. Крім того деякі електрички змінили маршрут руху. Це сталося через недавні ворожі обстріли.

Новости Днепра про Більше десятка електричок на Дніпропетровщині змінили маршрут: офіційно

Про це повідомляє Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Як рухатимуться електрички

  • приміський поїзд № 6075 Запоріжжя-2 – Кривий Ріг-Головний курсуватиме до ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6496 Нікополь – Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець;
  • призначається приміський поїзд № 6075 Нікополь – Кривий Ріг-Головний (за розкладом приміського поїзда № 6075 для ділянки Нікополь – Кривий Ріг-Головний);
  • приміський поїзд № 6495 Запоріжжя-2 – Нікополь курсуватиме до ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6478 Нікополь – Мирова відправлятиметься зі ст. Марганець;
  • відміняється приміський поїзд № 6480 Нікополь – Мирова;
  • відміняється приміський поїзд № 6481 Мирова – Нікополь;
  • приміський поїзд № 6479 Мирова – Нікополь курсуватиме до ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6491 Запоріжжя-2 – Нікополь курсуватиме до ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6492 Нікополь – Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6076 Кривий Ріг-Головний – Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець.

За оперативними повідомленнями щодо змін у розкладі приміського руху стежте на офіційному сайті або у Facebook.

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