Більше десятка електричок на Дніпропетровщині змінили маршрут: офіційно

На Дніпропетровщині відмінили кілька приміських потягів. Крім того деякі електрички змінили маршрут руху. Це сталося через недавні ворожі обстріли.

Про це повідомляє Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Як рухатимуться електрички

приміський поїзд № 6075 Запоріжжя-2 – Кривий Ріг-Головний курсуватиме до ст. Марганець;

приміський поїзд № 6496 Нікополь – Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець;

призначається приміський поїзд № 6075 Нікополь – Кривий Ріг-Головний (за розкладом приміського поїзда № 6075 для ділянки Нікополь – Кривий Ріг-Головний);

приміський поїзд № 6495 Запоріжжя-2 – Нікополь курсуватиме до ст. Марганець;

приміський поїзд № 6478 Нікополь – Мирова відправлятиметься зі ст. Марганець;

відміняється приміський поїзд № 6480 Нікополь – Мирова;

відміняється приміський поїзд № 6481 Мирова – Нікополь;

приміський поїзд № 6479 Мирова – Нікополь курсуватиме до ст. Марганець;

приміський поїзд № 6491 Запоріжжя-2 – Нікополь курсуватиме до ст. Марганець;

приміський поїзд № 6492 Нікополь – Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець;

приміський поїзд № 6076 Кривий Ріг-Головний – Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець.

За оперативними повідомленнями щодо змін у розкладі приміського руху стежте на офіційному сайті або у Facebook.

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