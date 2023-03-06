Баурсаки и плов: в Днепре можно бесплатно отведать казахские блюда

В Днепре завтра откроют юрту-несокрушимости. Расположена она в сквере «Прибрежный» на Набережной Победы. Если вчера это была несобранная конструкция, то уже сегодня работы почти закончились, сообщает Dnepr.info.
Торжественное открытие запланировалина 14:00 7 марта. Организаторы обещают угостить посетителей казахским пловом, чаем и традиционными казахскими вкусностями – баурсаками. В первый день юрта будет работать до 20:00. Далее график такой: с 9 до 19:30).
«Юрта несокрушимости» — проект, который организовала казахская диаспора в Украине. Ранее юрты открыли в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Буче.
Что такое юрта?
Юрта – это жилье народов-кочевников. Для казахов юрта – как вышиванка. Национальный символ, сопровождавший их всю жизнь, здесь жили, здесь женились, здесь воспитывали детей. Она сохраняет многовековые традиции, обычаи и верования.
Открывая юрты несокрушимости, казахи открывают дверь в свой дом — святыню для казаха-кочевника. Войдя в юрту, украинец становится гостем древнего тюркского народа. Таким образом, они выражают свою поддержку и делятся теплом.
Юрта едва ли не самое развитое переносное жилье. Ее достаточно легко собрать и разобрать, хорошо сохраняет тепло, покрытие юрты защищает от ветра, летом от жары, а зимой — от холода.
Что такое баурсаки?
Баурсаки, которыми обещают угостить днепрян, это традиционное мучное блюдо народов Центральной Азии, Идель-Урала, Монголии и Среднего Востока.
Баурсаки готовят из пресного или дрожжевого теста в виде небольших пончиков ромбовидной или круглой формы, которые затем жарят во фритюре в казане. Их часто едят как десерт с сахаром, маслом или медом.
Из-за того, что их жарят в масле, баурсаки иногда сравнивают с пончиками. Монголы и тюркские народы иногда обмакивают баурсаки в чай. Обычно они подаются в качестве дополнения, например к шурпе (в Центральной Азии) или к чаю.
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