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Баурсаки та плов: у Дніпрі можна безкоштовно скуштувати казахські страви

Сьогодні 14:16
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У Дніпрі під час відкриття юрти незламності усі охочі зможуть спробувати традиційні казахські ласощі.

Новости Днепра про Баурсаки та плов: у Дніпрі можна безкоштовно скуштувати казахські страви

У Дніпрі завтра відкриють юрту-незламності. Розташована вона в сквері “Прибережний”, що на Набережній Перемоги. Якщо ще вчора це була незібрана конструкція, то вже сьогодні роботи майже закінчилися, повідомляє Dnepr.info.

Урочисте відкриття заплановано на 14:00 7 березня. Організатори обіцяють пригостити відвідувачів казахським пловом, чаєм та традиційними казахськими смаколиками – баурсаками (У перший день юрта працюватиме до 20:00. Далі графік такий: з 9 до 19:30.

“Юрта незламності” – проєкт, який організувала казахська діаспора в Україні. Раніше юрти відкрили в Києві, Харкові, Одесі, Львові та Бучі.

Що таке юрта?

Юрта – це помешкання народів-кочівників. Для казахів юрта – як вишиванка. Національний символ, який супроводжував їх протягом всього життя, тут жили, тут одружувалися, тут виховували дітей. Вона зберігає в собі багатовікові традиції, звичаї та вірування. 

Відкриваючи юрти незламності, казахи відчиняють двері до своєї оселі – святині для казаха-кочівника. Увійшовши до юрти, українець стає гостем древнього тюркського народу. Таким чином, вони висловлюють нам свою підтримку та діляться теплом. 

Юрта чи не найрозвиненіше переносне помешкання. Її досить легко зібрати та розібрати, вона добре зберігає тепло, покриття юрти захищає від вітру, влітку від спеки, а взимку — від холоду. 

Що таке баурсаки?

Баурсаки, якими обіцяють пригостити дніпрян, це традиційна борошняна страва народів Центральної Азії, Ідель-Уралу, Монголії та Середнього сходу. 

Баурсаки готують із прісного або дріжджового тіста у вигляді невеликих пончиків ромбоподібної чи круглої форми, які потім смажать у фритюрі в казані. Їх часто їдять як десерт із цукром, маслом або медом.

Через те, що їх смажать в олії, то баурсаки іноді порівнюють з пончиками. Монголи і тюркські народи іноді вмочують баурсаки в чай. Зазвичай вони подаються у якості доповнення, наприклад, до шурпи (у Центральній Азії) або до чаю.

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Новости Днепра про Баурсаки та плов: у Дніпрі можна безкоштовно скуштувати казахські стравиУкраїнська Новости Днепра про Баурсаки та плов: у Дніпрі можна безкоштовно скуштувати казахські стравиРусский

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