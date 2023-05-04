Армия рф накрыла Никополь из артиллерии и запустила по городу беспилотники

В ночь на 4 мая оккупанты атаковали Никополь дронами и артиллерией. Пострадал 32-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из-за ночной атаки пострадал мужчина. Сейчас он находится в больнице.

В Никополе повреждено 11 частных домов, 9 хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.

Кроме того, разрушение на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

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