Армія рф накрила Нікополь з артилерії та запустила по місту безпілотники

Про це пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через нічну атаку постраждав чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні.
Також у Нікополі пошкоджено 11 приватних будинків, 9 господарських споруд, газогiн та лiнiя електропередач.
Крім того, руйнування на одному з промислових пiдприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
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