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  • Армія рф накрила Нікополь з артилерії та запустила по місту безпілотники

Армія рф накрила Нікополь з артилерії та запустила по місту безпілотники

Сьогодні 09:00
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В ніч на 4 травня окупанти атакували Нікополь дронами та артилерією. Постраждав 32-річний чоловік.

Новости Днепра про Армія рф накрила Нікополь з артилерії та запустила по місту безпілотники

Про це пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через нічну атаку постраждав чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні.

Також у Нікополі пошкоджено 11 приватних будинків, 9 господарських споруд, газогiн та лiнiя електропередач.

Крім того, руйнування на одному з промислових пiдприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Новости Днепра про Армія рф накрила Нікополь з артилерії та запустила по місту безпілотники

Новости Днепра про Армія рф накрила Нікополь з артилерії та запустила по місту безпілотники

Новости Днепра про Армія рф накрила Нікополь з артилерії та запустила по місту безпілотники

Новости Днепра про Армія рф накрила Нікополь з артилерії та запустила по місту безпілотники

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