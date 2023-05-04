Армія рф накрила Нікополь з артилерії та запустила по місту безпілотники

В ніч на 4 травня окупанти атакували Нікополь дронами та артилерією. Постраждав 32-річний чоловік.

Про це пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через нічну атаку постраждав чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні.

Також у Нікополі пошкоджено 11 приватних будинків, 9 господарських споруд, газогiн та лiнiя електропередач.

Крім того, руйнування на одному з промислових пiдприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: