Які зміни чекають дніпрян в 2023 році

Що чекати українцям в 2023 році.

2023 принесе в наші життя немало змін. Що чекає на нас в новому році:

Набирає чинності наказ Мінфіну, який вносить зміни до податкового декларування;

З 1 січня призначати, нараховувати та виплачувати субсидії та пільги, виплати за лікарняними, буде Пенсійний фонд. Раніше ми розповідали, як отримати субсидію;

Нацбанк почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років;

С 1 січня “Нова пошта” підвищить тарифи на послуги. Якими вони будуть ми розповідали тут.

У 2023 році оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 30 років, у 63 роки – зі стажем 20 років, у 65 років – 15 років;

Через повномасштабну війну в Україні в державному бюджеті на 2023 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму;

Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зростуть до 31 березня 2023 року, а ось для непобутових вони таки виростуть. Для бізнесу тарифи можуть зрости майже вдвічі.

Тарифи на воду в Дніпрі поки що не зростуть. Раніше повідомлялося, що за куб води в 2023 році ми будемо платити більше, проте пізніше комісія з регулювання ціна на комунальні послуги скасувала своє рішення.

З 1 січня 2023 року буде продовжено автоматичне нарахування допомоги на проживання для ВПО;

З 1 січня 2023 року в Україні стартує програма безкоштовної заміни лампочок старого зразка на енергозберігаючі LED-лампочки.

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