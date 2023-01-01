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Які зміни чекають дніпрян в 2023 році

Сьогодні 19:45
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Що чекати українцям в 2023 році.

Новости Днепра про Які зміни чекають дніпрян в 2023 році

2023 принесе в наші життя немало змін. Що чекає на нас в новому році:

  • Набирає чинності наказ Мінфіну, який вносить зміни до податкового декларування;
  • З 1 січня призначати, нараховувати та виплачувати субсидії та пільги, виплати за лікарняними, буде Пенсійний фонд. Раніше ми розповідали, як отримати субсидію;
  • Нацбанк почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років;
  • С 1 січня “Нова пошта” підвищить тарифи на послуги. Якими вони будуть ми розповідали тут.
  • У 2023 році оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 30 років, у 63 роки – зі стажем 20 років, у 65 років – 15 років;
  • Через повномасштабну війну в Україні в державному бюджеті на 2023 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму;
  • Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зростуть до 31 березня 2023 року, а ось для непобутових вони таки виростуть. Для бізнесу тарифи можуть зрости майже вдвічі.
  • Тарифи на воду в Дніпрі поки що не зростуть. Раніше повідомлялося, що за куб води в 2023 році ми будемо платити більше, проте пізніше комісія з регулювання ціна на комунальні послуги скасувала своє рішення.
  • З 1 січня 2023 року буде продовжено автоматичне нарахування допомоги на проживання для ВПО;
  • З 1 січня 2023 року в Україні стартує програма безкоштовної заміни лампочок старого зразка на енергозберігаючі LED-лампочки.

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