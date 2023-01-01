Які зміни чекають дніпрян в 2023 році

Нацбанк почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років;
С 1 січня “Нова пошта” підвищить тарифи на послуги. Якими вони будуть ми розповідали тут.
У 2023 році оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 30 років, у 63 роки – зі стажем 20 років, у 65 років – 15 років;
Через повномасштабну війну в Україні в державному бюджеті на 2023 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму;
Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зростуть до 31 березня 2023 року, а ось для непобутових вони таки виростуть. Для бізнесу тарифи можуть зрости майже вдвічі.
Тарифи на воду в Дніпрі поки що не зростуть. Раніше повідомлялося, що за куб води в 2023 році ми будемо платити більше, проте пізніше комісія з регулювання ціна на комунальні послуги скасувала своє рішення.
З 1 січня 2023 року буде продовжено автоматичне нарахування допомоги на проживання для ВПО;
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