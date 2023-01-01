Какие изменения ждут днепрян в 2023 году

Что ждать украинцам в 2023 году.

2023 год принесет в нашу жизнь немало изменений. Что ждет нас в новом году:

Вступает в силу приказ Минфина, вносящий изменения в налоговое декларирование;

С 1 января назначать, начислять и выплачивать субсидии и льготы, выплаты по больничным будет Пенсионный фонд. Раньше мы рассказывали, как получить субсидию;

Нацбанк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн. образцов 2003-2007 годов;

С 1 января «Новая почта» повысит тарифы на услуги. Какими они будут мы рассказывали здесь.

В 2023 году оформить выход на пенсию по возрасту в 60 лет смогут украинцы со стажем 30 лет, в 63 года – со стажем 20 лет, в 65 лет – 15 лет

Из-за полномасштабной войны в Украине в государственном бюджете на 2023 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума;

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей не возрастут до 31 марта 2023 года, а вот для небытовых они вырастут. Для бизнеса тарифы могут поднять почти вдвое.

Тарифы на воду в Днепре пока не увеличатся. Ранее сообщалось, что за куб воды в 2023 году мы будем платить больше, однако позже комиссия по регулированию цен на коммунальные услуги отменила свое решение.

С 1 января 2023 года будет продлено автоматическое начисление пособия на жительство для ВПЛ;

С 1 января 2023 года в Украине стартует программа бесплатной замены лампочек старого образца на энергосберегающие LED-лампочки.

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