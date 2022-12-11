Тарифи на електроенергію можуть підвищити вдвічі: кого стосується

"Укренерго" пропонує більш ніж вдвічі збільшити тарифи на електроенергію для бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Укренерго.

В Україні тарифи на світло для бізнеса можуть злетіти більш ніж в двічі. Національна енергетична компанія “Укренерго” планує збільшити тарифи на передачу електричної енергії та на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління з 1 січня 2023 року.

Але це тільки пропозиція остаточне рішення буде приймати Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Таким чином “Укренерго” пропонує Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити на 2023 рік тариф на передачу електричної енергії на рівні 636,17 грн/МВт-год, тоді як сьогодні він складає 345,64 грн/МВт-год.

Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК “Укренерго” пропонується збільшити з діючого 62,13 грн до 207,63 грн/МВт-год.

Серед основних причин зростання тарифів: руйнування енергетичної інфраструктури України через російські обстріли, через що суттєво зростає фізичний обсяг робіт та їхня вартість, зростання витрат на сировину, паливо та матеріали, збільшення видатків на капітальні інвестиції та оплату праці.

Населенню тарифи не підвищуватимуть, але по суті подорожчання ляже на плечі звичайних споживачів, бо ціни взлетять.

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