Як отримати субсидію у Дніпрі: тепер цим займається Пенсійний фонд

У Дніпрі та по всій Україні тепер, щоб отримати субсидію, потрібно звертатися до Пенсійного фонду. З 1 грудня установі передано функцію нарахування та виплат державної допомоги на оплату комунальних послуг і соціальних пільг.

Для отримання субсидії потрібно лише 2 документи: декларація про доход та заява. Ті, хто хоче отримати допомогу і при цьому мешкає на орендованій квартирі, має надати договір оренди. Якщо людина тимчасово переїхала з окупованих територій до іншого міста – довідку про те, що вона є ВПО.

Подати їх можна декількома способами: приїхати до Пенсійного фонду особисто привезти папери, зробити це в Центрі надання адміністративних послуг, відправити їх поштою до Пенсійного фонду або не виходячи з дому скористатися порталом «Дія», сайтом Міністерства соціальної політики зареєструватися на сайті Пенсійного фонду або надати документи через застосунок. Щоб створити свій кабінет, необхідний цифровий підпис чи BankID.

Зазвичай субсидія дається 2 рази на рік, у період з початку до кінця опалювального сезону, а також на літо. Є ті, кому її призначають лише з жовтня до квітня, оскільки наприкінці весни та на початку осені споживачі платять за комуналку менше. Але цього року у зв’язку з військовим становищем усім, хто отримував субсидію з жовтня 2021 по квітень 2022, її автоматично «продовжили» на весь нинішній опалювальний сезон. Допомога на оплату комуналки нараховується за принципом екстериторіальності. У Пенсійному фонді перевіряють, щоб людина не отримувала субсидію відразу за двома адресами: там, де вона зареєстрована і там, де реально проживає.

Допомога від держави нараховуватиметься з того місяця, коли було надіслано запит на її отримання. Призначають її тим, хто за комуналку сплачує понад 15% доходів. Змінилися критерії надання субсидії. Тепер виїзд за кордон та відсутність роботи нині не є на заваді надання допомоги. Розраховувати на неї можуть насамперед пенсіонери та ВПО. При цьому субсидію не дадуть, якщо людина має борг за комуналку понад 680 грн. Також не варто розраховувати на допомогу від держави, якщо загальна площа житла перевищує 130 кв.м. (квартира) чи 230 кв.м. (будинок) або на депозиті в банку знаходиться понад 100 тис грн, а крім цього, якщо протягом року було здійснено велику покупку на суму понад 50 тис грн або у власності є автомобіль «молодший» за 5 років.

Перевірятимуть всю інформацію у декларації після припинення війни. Якщо знайдуть порушення, суму допомоги доведеться повернути.

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