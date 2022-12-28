Нова пошта змінить тарифи у новому році: скільки коштуватимуть послуги доставки з 1 січня

Нові тарифи набудуть чинності вже з неділі. Вартість доставки посилок до відділення та поштомати буде однаковою. Сума залежить від ваги. В середньому, доставка подорожчає на 10-20 гривень. При цьому тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 грн.
Відправка посилок Новою поштою в межах міста буде коштувати:
Надіслати посилку по Україні обійдеться з 1 січня:
За послугу зберігання посилки до 2 кг потрібно буде платити 10 грн на день, до 20 кг – 20 грн на день, до 30 кг – 30 грн на день, а за зберігання палетів – 100 грн на день.
Доплата за доставку та забір товару кур’єром складатиме:
Крім того, Нова пошта зробить безкоштовною послугу повернення товару відправнику після перевірки у відділенні. Раніше відправник мав платити за це 20 грн.
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