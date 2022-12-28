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Нова пошта змінить тарифи у новому році: скільки коштуватимуть послуги доставки з 1 січня

Сьогодні 10:00
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Нова пошта анонсувала зміни у своїх тарифах із 1 січня 2023 року. У прес-службі компанії повідомили, що доставка посилок подорожчає через ріст цін на паливо та зростання інших витрат.

Новости Днепра про Нова пошта змінить тарифи у новому році: скільки коштуватимуть послуги доставки з 1 січня

Нові тарифи набудуть чинності вже з неділі. Вартість доставки посилок до відділення та поштомати буде однаковою. Сума залежить від ваги. В середньому, доставка подорожчає на 10-20 гривень. При цьому тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 грн.

Відправка посилок Новою поштою в межах міста буде коштувати:

  • до 2 кг – 50 грн. (замість 40 грн.);
  • до 10 кг – 80 грн. (замість 60 грн.);
  • до 30 кг – 120 грн. (замість 80 грн.).

Надіслати посилку по Україні обійдеться з 1 січня:

  • до 2 кг – 70 грн. (замість 60 грн.);
  • до 10 кг – 100 грн. (замість 80 грн.);
  • до 30 кг – 140 грн. (замість 120 грн.).

За послугу зберігання посилки до 2 кг потрібно буде платити 10 грн на день, до 20 кг – 20 грн на день, до 30 кг – 30 грн на день, а за зберігання палетів – 100 грн на день.

Доплата за доставку та забір товару кур’єром складатиме:

  • для відправок до 30 кг 35 грн у тариф.
  • за кожних 100 кг для відправок понад 30 кг 100 грн у тариф.

Крім того, Нова пошта зробить безкоштовною послугу повернення товару відправнику після перевірки у відділенні. Раніше відправник мав платити за це 20 грн.

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Новости Днепра про Нова пошта змінить тарифи у новому році: скільки коштуватимуть послуги доставки з 1 січняУкраїнська Новости Днепра про Нова пошта змінить тарифи у новому році: скільки коштуватимуть послуги доставки з 1 січняРусский

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