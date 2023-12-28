У Дніпрі на Поля помітили “повстання” біотуалета (ФОТО)

Учора, 27 грудня, у Дніпрі бушував ураганний вітер.

Він виривав із землі дерева, “розкидував” сміттєві баки, зносив торговельні павільйони тощо. Але і це не все.

Так, на проспекті Олександра Поля сильний вітер “виштовхав” біотуалет на проїжджу частину.

Фото опублікував у Facebook дніпрянин Сергій Молчанов.

Зазначимо, біотуалет встановили біля укриття на зупинці громадського транспорту, але вітер був такої сили, що він тимчасово “змінив прописку”.

Іду дорогою, і тут мені перешкоджає туалет і сам викатує на проїжджу частину. Довелося відтягувати його трохи назад, – написав Сергій Молчанов.

У коментарях під дописом містяни жартують: “То він на самовигулі”, “Повстання машин з лайна”, “Самохідний туалет” тощо.

Нагадаємо, шквальний вітер вируватиме у Дніпрі і сьогодні, і завтра, пориви сягнуть 15-20 м/с.

Читайте також:

Українська

Автор: