Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Поля помітили “повстання” біотуалета (ФОТО)

Сьогодні 11:40
просмотров

Учора, 27 грудня, у Дніпрі бушував ураганний вітер.
Новости Днепра про У Дніпрі на Поля помітили

Фото ілюстративне.

Він виривав із землі дерева, “розкидував” сміттєві баки, зносив торговельні павільйони тощо. Але і це не все.

Так, на проспекті Олександра Поля сильний вітер “виштовхав” біотуалет на проїжджу частину.

Фото опублікував у Facebook дніпрянин Сергій Молчанов.

Зазначимо, біотуалет встановили біля укриття на зупинці громадського транспорту, але вітер був такої сили, що він тимчасово “змінив прописку”.

Іду дорогою, і тут мені перешкоджає туалет і сам викатує на проїжджу частину. Довелося відтягувати його трохи назад, – написав Сергій Молчанов.

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля помітили

У коментарях під дописом містяни жартують: “То він на самовигулі”, “Повстання машин з лайна”, “Самохідний туалет” тощо.

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля помітили

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля помітили

Нагадаємо, шквальний вітер вируватиме у Дніпрі і сьогодні, і завтра, пориви сягнуть 15-20 м/с.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля помітили Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Помер легендарний музикант із Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 11:35
Помер легендарний музикант із Дніпра

Відомий гітарист-віртуоз Олександр Любченко помер на 71-му році життя.

Просто лежав на рейках: у Дніпрі під колесами електровоза загинув чоловік
Новини Дніпра
Сьогодні 10:48
Просто лежав на рейках: у Дніпрі під колесами електровоза загинув чоловік

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

На Дніпропетровщині із зачиненої домівки визволили самотню жінку, яка не могла ходити
Новини Дніпра
Сьогодні 10:33
На Дніпропетровщині із зачиненої домівки визволили самотню жінку, яка не могла ходити

У селищі Новомосковського району рятували жінку, яка залишилася зачиненою у…

У Дніпрі на Центральному мосту та Слобожанському проспекті утворився багатокілометровий затор: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
У Дніпрі на Центральному мосту та Слобожанському проспекті утворився багатокілометровий затор: що сталося

Якщо є можливість, обирайте інший маршрут!

Наверх