У Дніпрі на Поля помітили “повстання” біотуалета (ФОТО)

Він виривав із землі дерева, “розкидував” сміттєві баки, зносив торговельні павільйони тощо. Але і це не все.
Так, на проспекті Олександра Поля сильний вітер “виштовхав” біотуалет на проїжджу частину.
Фото опублікував у Facebook дніпрянин Сергій Молчанов.
Зазначимо, біотуалет встановили біля укриття на зупинці громадського транспорту, але вітер був такої сили, що він тимчасово “змінив прописку”.
Іду дорогою, і тут мені перешкоджає туалет і сам викатує на проїжджу частину. Довелося відтягувати його трохи назад, – написав Сергій Молчанов.
У коментарях під дописом містяни жартують: “То він на самовигулі”, “Повстання машин з лайна”, “Самохідний туалет” тощо.
Нагадаємо, шквальний вітер вируватиме у Дніпрі і сьогодні, і завтра, пориви сягнуть 15-20 м/с.
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