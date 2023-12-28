Просто лежав на рейках: у Дніпрі під колесами електровоза загинув чоловік

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

У Дніпрі на станції Сухачівка стався жахливий інцидент – там під колесами електровоза загинув 43-річний чоловік.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За словами машиніста, загиблий лежав на рейках. Він застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.

Наразі усі обставини інциденту з’ясовують правоохоронці. Тривають слідчі дії.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вантажний потяг збив чоловіка.

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