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  • Просто лежав на рейках: у Дніпрі під колесами електровоза загинув чоловік

Просто лежав на рейках: у Дніпрі під колесами електровоза загинув чоловік

Сьогодні 10:48
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Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Новости Днепра про Просто лежав на рейках: у Дніпрі під колесами електровоза загинув чоловік

Фото умовне.

У Дніпрі на станції Сухачівка стався жахливий інцидент – там під колесами електровоза загинув 43-річний чоловік.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За словами машиніста, загиблий лежав на рейках. Він застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.

Наразі усі обставини інциденту з’ясовують правоохоронці. Тривають слідчі дії.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про Просто лежав на рейках: у Дніпрі під колесами електровоза загинув чоловік

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вантажний потяг збив чоловіка.

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Новости Днепра про Просто лежав на рейках: у Дніпрі під колесами електровоза загинув чоловікУкраїнська

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