Просто лежав на рейках: у Дніпрі під колесами електровоза загинув чоловік

У Дніпрі на станції Сухачівка стався жахливий інцидент – там під колесами електровоза загинув 43-річний чоловік.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
За словами машиніста, загиблий лежав на рейках. Він застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.
Наразі усі обставини інциденту з’ясовують правоохоронці. Тривають слідчі дії.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вантажний потяг збив чоловіка.
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