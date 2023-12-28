Просто лежал на рельсах: в Днепре под колесами электровоза погиб мужчина

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В Днепре на станции Сухачевка произошел ужасный инцидент – там под колесами электровоза погиб 43-летний мужчина.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По словам машиниста, погибший лежал на рельсах. Он применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Продолжаются следственные действия.

ФОТО 18+!!!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине грузовой поезд сбил мужчину.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: