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Просто лежал на рельсах: в Днепре под колесами электровоза погиб мужчина

Сегодня 10:48
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От полученных травм мужчина скончался на месте.
Новости Днепра про Просто лежал на рельсах: в Днепре под колесами электровоза погиб мужчина

Фото условное.

В Днепре на станции Сухачевка произошел ужасный инцидент – там под колесами электровоза погиб 43-летний мужчина.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По словам машиниста, погибший лежал на рельсах. Он применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Продолжаются следственные действия.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про Просто лежал на рельсах: в Днепре под колесами электровоза погиб мужчина

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине грузовой поезд сбил мужчину.

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Новости Днепра про Просто лежал на рельсах: в Днепре под колесами электровоза погиб мужчинаУкраїнська Новости Днепра про Просто лежал на рельсах: в Днепре под колесами электровоза погиб мужчинаРусский

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