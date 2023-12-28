Просто лежал на рельсах: в Днепре под колесами электровоза погиб мужчина

В Днепре на станции Сухачевка произошел ужасный инцидент – там под колесами электровоза погиб 43-летний мужчина.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
По словам машиниста, погибший лежал на рельсах. Он применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.
Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Продолжаются следственные действия.
ФОТО 18+!!!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине грузовой поезд сбил мужчину.
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