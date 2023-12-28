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На Дніпропетровщині із зачиненої домівки визволили самотню жінку, яка не могла ходити

Сьогодні 10:33
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У селищі Новомосковського району рятували жінку, яка залишилася зачиненою у власній квартирі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині із зачиненої домівки визволили самотню жінку, яка не могла ходити

Першою на сполох забила донька потерпілої, яка зараз мешкає в іншій області. Вона зателефонувала своїй 63-річній матері, але та не відповіла на дзвінок. Після годин невдалих спроб зв’язатися з нею, жінка звернулася до селищної ради, щоб хтось перевірив чи все мамою гаразд, адже вона мешкає сама.

Представники селищної ради разом з поліцейськими навідалися до помешкання жінки. Їм ніхто не відчинив, тому довелося вибивати замок. Виявилося, що місцева мешканка була в безпорадному стані всередині зачиненої квартири. Вона не могла самостійно дійти до телефону чи відкрити двері.

На місце викликали медиків, які оглянули жінку та забрали її до лікарні. Тепер вона під наглядом лікарів. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про юнака, який травмувався, залицяючись до дівчини. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині із зачиненої домівки визволили самотню жінку, яка не могла ходитиУкраїнська

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