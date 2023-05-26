Під завалами шукають людину: що зараз відбувається на місці ракетного удару по Дніпру (ВІДЕО)

Ліквідація наслідків триває.

У Дніпрі все ще гасять одну із будівель, яка загорілася внаслідок ракетного удару по лікарні. За словами Сергія Лисака, півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки приборкують пожежу.

Усього вогонь охопив 1 тис кв. м ураженого медзакладу. Триповерхівка частково зруйнована, а одноповерхова будівля ветклініки знищена повністю. Чи були там тварини – наразі невідомо.

У будівлі, яку досі гасять, також тривають пошуки людини, яка може знаходитися під завалами. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, чотири людини наразі вважаються зниклими безвісти.

Усього постраждало 16 людей, серед них двоє дітей. Школярів та 11-х дорослих ушпиталили до лікарні. Вони у стані середньої тяжкості. Наразі відомо про одного загиблого. Це чоловік, який проходив повз неподалік від місця влучання ракети.

Вибуховою хвилею побило вікна в багатоповерхівках поруч. У мережі опублікували кадри з магазину, який трохи постраждав від вибухової хвилі.

Нагадаємо, вибух пролунав приблизно о 10:30. Пізніше очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни влучили в медзаклад. Володимир Зеленський опублікував перші кадри з місця удару та повідомив про кількість постраждалих.

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