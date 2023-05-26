Под завалами ищут человека: сейчас происходит на месте ракетного удара по Днепру (ВИДЕО)

В Днепре все еще гасят одно из зданий, которое загорелось в результате ракетного удара по больнице. По словам Сергея Лысака, полсотни спасателей и 17 единиц техники ликвидируют пожар.
Всего огонь охватил 1 тыс. кв. м медучреждения. Трехэтажка частично разрушена, а одноэтажное здание ветклиники уничтожено полностью. Были ли там животные – пока неизвестно.
В здании, которое до сих пор гасят, также продолжаются поиски человека, который может находиться под завалами. По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, четыре человека сейчас считаются пропавшими без вести.
Всего пострадали 16 человек, среди них двое детей. Школьников и 11 взрослых госпитализировали в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести. Пока известно об одном погибшем. Это мужчина, проходивший мимо неподалеку от места попадания ракеты.
Взрывной волной побило окна в многоэтажках рядом. В сети опубликовали кадры из магазина, немного пострадавшего от взрывной волны.
Напомним, взрыв прогремел примерно в 10:30. Позже глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне попали в медучреждение. Владимир Зеленский опубликовал первые кадры с места удара и сообщил о количестве пострадавших.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в результате обстрела разрушено медучреждение.
Сегодня россияне совершили очередной террористический акт - атаковали больницу в…
На месте прилета сильный пожар.
Сегодня, 26 мая, около 10:30 в Днепре прогремел взрыв.
В Днепре в результате обстрела разрушено медучреждение.
Сегодня россияне совершили очередной террористический акт - атаковали больницу в Днепре.
На месте прилета сильный пожар.
Сегодня, 26 мая, около 10:30 в Днепре прогремел взрыв.
Днепр снова обстреливали.
В Днепре есть изуродованные здания.
В течение пятницы, 26 мая, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы. Поэтому жители некоторых улиц в Днепре временно останутся без света.
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 26 мая, составили 460 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 205720 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 25 артсистем и самолет.
Сегодня, 26 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Ночью россияне массированно обстреляли Днепропетровскую область дронами и ракетами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!