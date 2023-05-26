Под завалами ищут человека: сейчас происходит на месте ракетного удара по Днепру (ВИДЕО)

Ликвидация последствий продолжается.

В Днепре все еще гасят одно из зданий, которое загорелось в результате ракетного удара по больнице. По словам Сергея Лысака, полсотни спасателей и 17 единиц техники ликвидируют пожар.

Всего огонь охватил 1 тыс. кв. м медучреждения. Трехэтажка частично разрушена, а одноэтажное здание ветклиники уничтожено полностью. Были ли там животные – пока неизвестно.

В здании, которое до сих пор гасят, также продолжаются поиски человека, который может находиться под завалами. По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, четыре человека сейчас считаются пропавшими без вести.

Всего пострадали 16 человек, среди них двое детей. Школьников и 11 взрослых госпитализировали в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести. Пока известно об одном погибшем. Это мужчина, проходивший мимо неподалеку от места попадания ракеты.

Взрывной волной побило окна в многоэтажках рядом. В сети опубликовали кадры из магазина, немного пострадавшего от взрывной волны.

Напомним, взрыв прогремел примерно в 10:30. Позже глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне попали в медучреждение. Владимир Зеленский опубликовал первые кадры с места удара и сообщил о количестве пострадавших.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: