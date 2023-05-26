Серед поранених – хлопчики 3 та 6 років: в якому стані постраждалі внаслідок атаки на лікарню у Дніпрі

На місці прильоту сильна пожежа. Зараз рятувальники приборкують вогонь.
На жаль, вже відомо про 16 постраждалих та одного загиблого. Серед поранених – двоє дітей. Хлопчики 3 та 6 років.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник ДніпроОВА.
Обоє госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Також у лікарні доставили й 11 дорослих. Двоє – «важкі».
Рятувальники продовжують розбирати завали, триває порятунок постраждалих.
Крім того, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що 4 людини вважаються безвісти зниклими.
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Не пробачимо! Помстимося!
Ліквідація наслідків триває.
У Дніпрі внаслідок обстрілу зруйнований медзаклад.
На місці прильоту сильна пожежа.