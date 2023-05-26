Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Серед поранених – хлопчики 3 та 6 років: в якому стані постраждалі внаслідок атаки на лікарню у Дніпрі

Серед поранених – хлопчики 3 та 6 років: в якому стані постраждалі внаслідок атаки на лікарню у Дніпрі

Сьогодні 12:42
просмотров

Сьогодні росіяни здійснили черговий терористичний акт - атакували лікарню у Дніпрі.

Новости Днепра про Серед поранених – хлопчики 3 та 6 років: в якому стані постраждалі внаслідок атаки на лікарню у Дніпрі

На місці прильоту сильна пожежа. Зараз рятувальники приборкують вогонь.

На жаль, вже відомо про 16 постраждалих та одного загиблого. Серед поранених – двоє дітей. Хлопчики 3 та 6 років.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник ДніпроОВА.

Обоє госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Також у лікарні доставили й 11 дорослих. Двоє – «важкі».

Новости Днепра про Серед поранених – хлопчики 3 та 6 років: в якому стані постраждалі внаслідок атаки на лікарню у Дніпрі

Новости Днепра про Серед поранених – хлопчики 3 та 6 років: в якому стані постраждалі внаслідок атаки на лікарню у Дніпрі

Рятувальники продовжують розбирати завали, триває порятунок постраждалих.

Крім того, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що 4 людини вважаються безвісти зниклими.

Читайте також:

Новости Днепра про Серед поранених – хлопчики 3 та 6 років: в якому стані постраждалі внаслідок атаки на лікарню у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Серед поранених – хлопчики 3 та 6 років: в якому стані постраждалі внаслідок атаки на лікарню у ДніпріРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ракетний удар по лікарні у Дніпрі: кількість постраждалих зросла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:28
    Ракетний удар по лікарні у Дніпрі: кількість постраждалих зросла

    Не пробачимо! Помстимося!

    Під завалами шукають людину: що зараз відбувається на місці ракетного удару по Дніпру (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:10
    Під завалами шукають людину: що зараз відбувається на місці ракетного удару по Дніпру (ВІДЕО)

    Ліквідація наслідків триває.

    Ракети влучили в медзаклад та ветклініку у Дніпрі, пошкоджені будинки, – Офіс генпрокурора
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:42
    Ракети влучили в медзаклад та ветклініку у Дніпрі, пошкоджені будинки, – Офіс генпрокурора

    У Дніпрі внаслідок обстрілу зруйнований медзаклад.

    Кількість постраждалих росте: перші кадри з місця удару по лікарні в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:23
    Кількість постраждалих росте: перші кадри з місця удару по лікарні в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

    На місці прильоту сильна пожежа.

    Наверх