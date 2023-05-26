Одна людина загинула та 15 поранено: Зеленський прокоментував удар по лікарні у Дніпрі

Сьогодні, 26 травня, близько 10:30 у Дніпрі пролунав вибух.

Як повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, росіяни поцілили по медзакладу.

Цю трагічну подію прокоментував президент України Володимир Зеленський.

За його словами, станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби.

Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні, – написав Володимир Зеленський.

Та опублікував відео з місця удару:

Не пробачимо! Помстимося!

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