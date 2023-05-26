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Росіяни атакували у Дніпрі медзаклад, – Лисак

Сьогодні 11:18
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Сьогодні у Дніпрі близько 10:30 пролунав вибух.

Новости Днепра про Росіяни атакували у Дніпрі медзаклад, - Лисак

Буквально за лічені хвилини на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.

Як стало відомо, росіяни поцілили по медзакладу. 

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На жаль, є постраждалі. Наразі інформація уточнюється.

Єдине офіційне джерело інформації – обласна військова адміністрація. Не розповсюджуйте зайвого. Не поширюйте фейки, – зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра розповів про наслідки нічних обстрілів.

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Новости Днепра про Росіяни атакували у Дніпрі медзаклад, - ЛисакУкраїнська

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