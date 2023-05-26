Росіяни атакували у Дніпрі медзаклад, – Лисак

Буквально за лічені хвилини на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.
Як стало відомо, росіяни поцілили по медзакладу.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
На жаль, є постраждалі. Наразі інформація уточнюється.
Єдине офіційне джерело інформації – обласна військова адміністрація. Не розповсюджуйте зайвого. Не поширюйте фейки, – зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра розповів про наслідки нічних обстрілів.
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