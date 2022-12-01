Економія палива: як правильно та безпечно готувати їжу на туристичній плиті

Через пошкоджену критичну інфраструктуру в Україні останні два тижні світло відключають в аварійному режимі, жодні графіки не діють. Щоб не сидіти голодними у Дніпрі мешканці будинків із електроплитами масово переходять на туристичні газові плити.

Туристична газова плита складається з однієї конфорки. Працює від балона із газом. Вона не підходить для того, щоб приготувати борщ, але цілком впорається з кип’ятінням чайника і приготуванням простої страви по типу яєчні.

Такі туристичні газові плити відносяться до джерел підвищеної небезпеки, оскільки їх заправляють газом. У разі неправильної експлуатації балон може вибухнути, а при приготуванні їжі у приміщенні може накопичуватися газ.

Правила безпеки

Зберігати балони з газом, навіть невеликі, потрібно в добре провітрюваному приміщенні або на відкритому повітрі. Але при цьому він має бути захищений від сонячного проміння, снігу та дощу. Балон не можна зберігати на морозі, оскільки якщо його з холоду внести в тепло, то газ розшириться і зростання тиску може розірвати балон.

Приміщення, де готується їжа на туристичній плиті, має провітрюватися. Одноконфорочну плитку необхідно встановити на відстані не менше метра від нагрівальних приладів.

Після використання газового балона необхідно завжди перевіряти, наскільки добре закритий вентиль. Якщо він погано закручений, то газ може почати виходити, що вкрай небажано в приміщенні, адже в такому разі будь-яка іскра може призвести до пожежі.

Такими туристичними плитами не можна опалювати приміщення. Їх також не можна залишати без нагляду.

Найбільш безпечним із усіх варіантів газу є ізобутан. Його рекомендують використовувати для туристичних плит. При використанні газового балона рекомендується стежити за рівнем палива та змінювати ємність, коли в ній ще залишилося трохи газу.

Як заощадити

Щоб заощадити газ, можна не доводити воду до кипіння. Зварити кашу, напівфабрикати чи заварити чай можна за температури 80 градусів. Також можна заздалегідь замочувати каші – так вони приготуються швидше.

Не готуйте їжу на максимальному рівні полум’я. Воно не повинно виходити за край посуду, а лише нагрівати його дно.

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